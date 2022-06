Jardins para a entrada de sua casa – todo um encanto

Neste exemplo, mostramos-vos de perto como pode criar um lindo canteiro para a frente da sua casa, com muito ou pouco espaço, tudo é possível. Só precisa de ter mais ou menos flores/plantas, escolher umas mais pequenas e menos volumosas se o jardim for restrito. Pode valorizar tudo com pedras, cascalho ou casca de pinheiro, invés da tradicional terra. Dá logo outra ênfase e destaque ao espaço.