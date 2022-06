Antes e depois – habitação familiar na Alemanha

A habitação sofreu alterações não só relativas à estética mas também relacionadas com as necessidades internas de cada morador. Após cuidadosa consideração entre os construtores e os arquitectos do projecto o objectivo primordial era manter e incentivar o contacto com a natureza.

As zonas privadas foram individualmente projectadas de acordo com as necessidades de cada morador. A abordagem suave que se quis ter baseou-se em tornar a casa mais moderna para isso uma das opções foi revesti-la totalmente a madeira conferindo-lhe uma ligação constante com a natureza. Entre o novo revestimento e as paredes antigas, foi colocado um isolamento térmico de celulose orgânica de 16 centímetros de espessura, proporcionando mais tarde uma temperatura térmica interior mais agradável.

O aspecto/traço geral da casa foi mantido e apenas algumas janelas foram reorganizadas proporcionando um visual mais estruturado interiormente.