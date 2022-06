14 ideias inteligentes que tornarão o seu jardim mais especial

Um jardim deve ter vegetação: arbustos, rosas vermelhas, flores de pétalas delicadas, tulipas ou frescas margaridas brancas. Seja qual for a sua escolha, componha um manto colorido e pleno de charme que o transforme. Pode plantá-las directamente na terra, criando canteiros, ou colocá-las em vasos, acrescentando um novo elemento à sua decoração que protege as suas plantas, reduzindo o risco de danos nas raízes. Jogue com as cores e as texturas, jogue com as formas e os cheiros e crie um ambiente absolutamente delicioso.