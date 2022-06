Estilo rural: 10 cozinhas com móveis de encher o olho

As cozinhas e os móveis que veremos neste livro de ideias são ideais para os românticos, para os que gostam da madeira e das cores que caracterizam as coisas mais antigas, pelos que se enternecem com a tradição e pelos que nutrem um gosto pelo natural. Vamos ver dez bonitas propostas – de cozinhas e não só – que salientam esse amor pela simplicidade e pelo quotidiano.

As escolhas que integram este livro de ideias incluem mobiliário de cozinha para a decoração de espaços amplos, médios e pequenos onde os estilos rústico e rural sobressaem. A variedade de projectos corresponde à amplitude criativa dos nossos dias que procura recriar e reviver o espírito das casas de campo dos nossos avós. Assim sendo, apresentaremos desde panorâmicas de cozinhas e do seu mobiliário, até detalhes subtis que pretendemos que lhe sirvam de inspiração para aplicar nos seus projectos de estética rústica ou rural. Para além disso, vamos ainda explorar os estilos, as suas cores, as formas e as texturas e tudo aquilo que faz com que um projecto ganhe autenticidade.