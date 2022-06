12 ideias para ter um terraço moderno no telhado

A distribuição dos ambientes no jardim do telhado pode acrescentar interesse ao projecto: o exemplo que apresentamos é a prova disso. No piso inferior, encontra-se uma pequena sala decorada em tons de branco que surge sobre um piso de madeira que faz realçar todos os elementos decorativos e naturais. O desenho em “L” permite um melhor aproveitamento do espaço, para além de o tornar mais íntimo ao manter em contacto todos os que desfrutam do ambiente no mesmo momento.

O jardim no telhado conecta-se ainda com um terraço a partir de umas escadas metálicas modernas. Este espaço permite desfrutar da vista desde o topo do edifício. Imagine-se aqui a assistir a um pôr-do-sol.