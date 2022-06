6 dicas para ser feliz mudando a decoração do seu quarto

Um quarto pode ser muito mais do que um quarto. Deverá ser um espaço agradável, no qual poderá passar muitas horas do seu dia. Tire proveito da decoração e seja feliz nos metros quadrados que compreendem o seu cantinho.

Ao longo das próximas seis imagens, terá opções fáceis de concretizar no seu lar. Poderá optar por um estilo minimalista ou mais trabalhado, o resultado será sempre fantástico desde que o transforme à medida do seu bem-estar. Veja também as ideias que temos para quartos de meninos crescidos.

Seja feliz, tirando partido dos têxteis, das peças de mobiliário… Razões não faltam para fazer acontecer!