Pavimentos naturalmente em pedra ou cerâmica

Na zona da piscina é importante o revestimento circundante ser de material anti escorregadio. É uma zona que devido a água constante em contacto com o piso não pode haver a possibilidade de se escorregar por causa do piso ser extremamente polido. É algo que tem de ser em conta inicialmente e deve ser um dos aspectos mais importantes a ter ao longo do projecto de um espaço dedicado a zonas húmidas e molhadas.

Sendo um piso com irregularidades evita acidentes de grave grau. Mas o piso com estas características além de não ser tão frio ao toque tem a desvantagem de ter que ser limpo e mantido com regularidade, se não poderá com o tempo, aparecerem indícios de musgo e acumulação de calcário com cor desagradável.