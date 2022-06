Modernos jardins de Inverno – todos portugueses !

Estamos em pleno Inverno! Os dias frios, escuros e mais pequenos ainda estão cá para ficar (infelizmente para mim, que tanto gosto do Verão). Mas o Inverno também tem muitos aspectos positivos e deve ser aproveitado ao máximo como qualquer outra estação do ano. Este é caracterizado por norma, por mais tempo passado em casa dentro de 4 paredes, mas não tem de ser necessariamente assim. Há dias muitos chatos, com chuva e vento, que nos prendem ao sofá e que nos fazem sair do trabalho direitinhos para casa, com dores de cabeça e sem vontade de passear. Mas os dias frios e sem chuva são óptimos para sair e aproveitar as características desta estação, seja em casa ou fora dela, mas sempre ao ar livre.

Fiz com carinho, uma selecção de Jardins de Inverno todos eles com mão de profissionais portugueses e não imaginam como me dá tanto prazer mostrar-vos projectos de qualidade nacionais. Vejam cada imagem com atenção e entrem na página do profissional em questão para saberem mais sobre ele, não se irá arrepender!