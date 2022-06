9 alpendres que o seu carro vai adorar!

Ter carro pode implicar ter uma série de cuidados, sendo que um deles é o estacionamento do mesmo. E se na rua, no trabalho, quando vai às compras ou no seu dia-a-dia isto pode ser complicado, em casa é nosso dever facilitarmo-nos a vida. Por isso mesmo, muitas pessoas optam por (na ausência e impossibilidade de ter uma garagem fechada) ter um telheiro que pelo menos resguarde um pouco a viatura em alturas de chuva ou de muito sol. Poupa-se a pintura, o tempo em procurar um bom sítio para estacionar e encontramos conforto para sair do carro independentemente das condições meteorológicas! Hoje vamos sugerir-lhe 9 diferentes tipos de telheiros que acreditamos que vai adorar!