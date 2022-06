Objectos baratos que transformam a decoração!

Muda a estação, mudam-se as vontades. Estamos no Outono. O sofá com almofadas coloridas já “não nos apetece”. Temos vontade de cores outonais, de elementos da natureza, de um aconchego com sabor diferente. Vamos comprar outro sofá? Claro que não. Mas, mudar-lhe as almofadas pode transformá-lo completamente, assim em jeito de extreme makeover. As almofadas são uma forma simples de introduzir uma lufada de ar fresco a uma divisão, da sala ao quarto. Misture cores, formas e padrões. Aventure-se, mas com sensibilidade.