Aparadores de sala – 10 ideias à portuguesa

Esta proposta de ambiente que nos chega de Lisboa, da Critério Arquitectos by Canteiro de Sousa é é de cortar a respiração! Um tom de requinte num espaço de sala de estar. As cores quentes laranja, creme e siena criam uma atmosfera dourada, luxuosa, que é ampliada pela iluminação e refletida e espandida pelo espelho, criando uma combinação única. O aparador, com um design enganadoramente simples, tem as portas com entalhes a criar relevo na superfície polida, e é muito espaçoso!