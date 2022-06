A vida em rosa – tapetes mágicos

O tema hoje é… cor de rosa! Tapetes cor de rosa! Esta cor, tão do agrado de meninas, pequenas ou grandes, é muitas vezes considerada apenas do universo feminino e por isso relegada para a decoração de quartos. Hoje queremos mostrar que, sim, pode ser utilizada em quartos, mas também pode ser usada com grande sucesso noutras divisões da casa. E para isso não precisa de muito, basta um tapete!

Esse acessório de decoração torna as nosas casas mais aconchegantes e impede os pés nús de tocarem diretamente no soalho quando saímos da cama, para além de contribuir muito para o seu estilo Mas nem tudo são vantagens… Quando escolher um tapete, sobretudo se for de pequenas dimensões, certifique-se de que este é fixado ao soalho e de que tem piso antiderrapante, para evitar quedas. Verifique também se os seus materiais são higienizáveis. Não queremos acumulação de ácaros do pó!

Siga-nos então nesta viagem por tapetes mágicos e viva também a sua vida em rosa!