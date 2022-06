Garagens extraordinárias que inspiram

Um espaço como a garagem significa ‘protecção’ e 'salvaguarda' dos seus bens pessoais, tal como o carro, e hoje em dia são espaços cada vez mais criativos e elegantes. São cada vez mais os arquitectos e designers que exploram as potencialidades deste tipo de espaços, em busca de uma oportunidade de criar uma zona ainda mais atraente para os seus clientes. Mesmo que não use a sua garagem para as funções que ela foi inicialmente criada, poderá hoje fazer bom uso dela para outras actividades, transformando-a numa sala de estar, oficina ou simplesmente numa espaço de armazenamento. Desde galerias de arte, abertas ao exterior ou pintadas com um luxo impressionante, estas garagens multi-funcionais, tornam-se assim um símbolo da capacidade de reinvenção e intervenção do criativo.

Uma garagem com múltiplas faces, poderá ser sinónimo de uma casa atraente, por isso hoje na homify apresentamos-lhe alguns excelentes exemplos de garagens contemporâneas, que exploram todas as letras da palavra criatividade, para que se inspire em sua casa!