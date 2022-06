Ideias de camas de casal para o ajudar a escolher a sua!

Esta cama de casal é um verdadeiro móvel, super completo. Já que toda a sua cabeceira dispõe de várias arrumações, que acabam por substituir as mesas de cabeceira. Uma ideia prática e bastante moderna, que só poderá ser posta em prática se as medidas do seu quarto permitirem, tenha sempre isso em conta.

A vantagem é que este tipo de design torna-se bastante discreto e tudo fica a combinar. Ressalvamos neste quarto a leveza das cores e da decoração, tudo bastante clean.