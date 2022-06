6 dicas para organizar a sua cozinha!

Prateleiras em cozinhas ficam bem, mas mantenha-as arrumadas. Ainda que uma mistura ecléctica de objectos possa ficar bem, um aspecto organizado com os pratos, copos e taças todos juntos fica mais apelativo. Reserve as prateleiras para colocar objectos que considera bonitos e note que um pequeno monte de pratos brancos naturalmente empilhados fica sempre bem, já para não falar que os encontra a preços muito acessíveis. O que importa é que as peças de louça usadas criem um conjunto harmonioso. Não importa particularmente a cor, desde que liguem com a sua cozinha e que goste de as ver expostas. Peças com formatos enviesados podem ser problemáticas, por isso guarde-as em armários.

Em termos decorativos, também pode recorrer à aplicação de prateleiras para expor pratos antigos ou de colecção. A sua cozinha também merece um toque personalizado. Para arrumar mercearias em prateleiras, retire-as das caixas e coloque-as em recipientes em vidro ou de outro estilo, mais atractivos.