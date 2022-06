Como personalizar a casa alugada onde vive?

Quando alugamos uma casa queremos viver na nossa casa e não na casa dos outros . Queremos nos sentir em casa e bem em todo os espaços da mesma, seja pelo tempo que for, meses ou anos. Quando nos sentimos bem no espaço onde vivemos, sentimo-nos melhores e mais salvaguardados com todas as peripécias do dia-a-dia. Como sabe a nossa casa é o nosso refúgio e se não nos sentirmos bem em casa, não encontraremos o tal sossego e bem-estar psicológico.

Alugar uma casa é também um processo que precisa de ver com tempo e com calma, seja por questões de preços, condições e design da habitação. Veja uma casa para alugar onde se sinta realmente bem e que consiga se projetar. Se a habitação já estiver mobilada veja se os móveis correspondem aos seus gostos e estilo, caso contrário poderá sempre trocar uma outra peça. Veja todas estas questões com o seu futuro senhorio, bem como a possibilidade de executar umas obras, como pintar ou furar paredes. É importante ter isso tudo salvaguardado antes de entrar!

Depois de todos estes assuntos alinhavados há que proceder aos poucos à personalização do espaço. Vejamos como, com estas 8 sugestões de hoje! Descubra-as…