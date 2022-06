Os clássicos são móveis eternos no tempo

Este móvel clássico tem também o nome do nosso esperado rei – D. Sebastião. Que partiu para Marrocos, em 1578, com apenas vinte e quatro anos, com um grande exército. Infelizmente, o rei morreu nessa batalha, mas quem regressou afirmou não ter visto o corpo. Daí o povo português ter ficado na expetativa do regresso do rei D. Sebastião numa manhã de nevoeiro, mas nunca apareceu… Assim e em jeito de homenagem ao nosso rei, a empresa Mr. Doe criou D. Sebastião o Banco, um peça com caráter e design único. Constituído por uma base em madeira semi-abobada e torneada, que remete para o clássico, bem como as conquistas e tempos antigos. O seu assento remete-nos para as suas vestes, nomeadamente a gola, branca e vincada. Uma peça elegante, nobre, atual, mas com todas as características de um móvel clássico, por retratar vivências históricas, memórias antigas e de alma lusitana!