7 cozinhas rústicas que nunca passam de moda

Numa cozinha rústica não será apenas o mobiliário que interessa, mas também toda a estrutura ou enquadramento à volta – as paredes, o chão e o teto. Este também precisa de responder ao estilo e às características do estilo – as pedras, a cerâmica rústica, a madeira, entre outros. Estes são alguns dos materiais que devem presenciar numa cozinha rústica.

Os designs e a combinação é que poderá tornar-se mais atual ou contemporânea, mediante as exigências do cliente. Por outro lado, a escolha do mobiliário, com linhas um pouco mais direitas e menos trabalhadas, moderniza também a cozinha, tal como vemos neste exemplo, onde também a cor amarela traz uma certa leveza ao espaço.