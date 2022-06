Top 5 da semana

Como decorar uma sala pequena? Com engenho, criatividade e perspicácia. Se já deu voltas à cabeça e não consegue tornar a sua sala de estar mais funcional, os especialistas da Homify estão aqui para lhe trazer as novidades deste Inverno. Prometemos que cada uma delas vai caber nas (curtas) medidas da sua sala de estar e, até para si que tem uma sala grande, as sugestões vão ser uma mais valia.

A imagem ao lado é da equipa de designers de interiores da QuartoSala. Este Sofá Undercover é da autoria da designer Anna Von Schewen e combina muito bem com ambientes neutros, com ligeiros apontamentos de cor. Além disso, o seu ar leve e descomprometido faz dele ideal para uma sala de estar muito reservada, nas águas furtadas de uma casa, como esta, muito bem iluminada. Depois, brinque com as formas do compartimento e faça o seu puzzle criativo, a contrariar a falta de espaço.