8 lareiras giras para o aquecer nos dias mais frios

Nunca é tarde, nem nunca é cedo demais para falar sobre lareiras. Elas são sempre bem-vindas no seio da nossa casa. Apesar de serem mais usadas nas estações mais frescas e frias, a estrutura está sempre presente, participando ativamente no design e decoração do ambiente e do espaço, onde estiver envolvida (sala de estar, quarto, casa de banho, cozinha, ou jardim).

É claro que uma lareira acesa, é uma atmosfera calma, apaziguadora, aconchegante… Enfim, um excelente aliado para se ter, seja para aquecer como para criar um ambiente. A lareira é muitas vezes substituta da televisão, perde-se o olhar nela… divagam-se os pensamentos, enquanto as chamas dançam e a lenha fica diminuída em cinzas.

Se ainda, não tiver uma lareira em sua casa, talvez esteja na hora de pensar. Até as suas faturas de eletricidade começarão a baixar. Mas antes de ir comprar uma, precisa de se inspirar nos 8 modelos de lareiras que vos trouxemos hoje. São todas lindas e não conseguimos eleger uma preferida! Diga-nos da sua justiça…