Protecções solares para terraços

Os sistemas de protecção solar para terraços existem em vários formatos e estilos, no entanto, não são apenas úteis para nos darem sombra durante as horas mais quentes do ano. Entre as muitas qualidades já conhecidas, estes sistemas também podem proteger as fachadas dos edifícios adjacentes, controlando a quantidade de luz solar que incide sobre as superfícies. Entre os sistemas mais procurados no mercado, encontramos os toldos, pérgulas e sistemas de lâminas. No entanto, existem outras soluções e alternativas que podem ser usadas em sua casa, independentemente do espaço disponível.

Desde das estruturas fáceis de instalar, estes também podem ser utilizados para lá dos meses mais quentes, pois este tipo de protecção também possibilita uma utilização de um espaço exterior da casa durante o Inverno, permitindo a continuidade das nossas actividades diárias e eventos privados!

Perante isto, neste artigo apresentaremos algumas propostas desenhadas pelos nossos profissionais, que utilizam estes sistemas com estilo e inovação! Inspire-se com a homify!