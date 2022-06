Uma recuperação que respeitou a história do lugar

A fase de limpeza foi considerada crucial para o desenvolvimento da obra. A presença do arquitecto no local desde cedo permitiu que este se familiariza-se com o lugar e os seus colaboradores para que a obra pudesse desenvolver-se de forma saudavel.

A limpeza permitiu conhecer melhor o espaco e descobrir variados elementos com potencial para serem reinterpretados na nova vida do lugar. Segundo o arquitecto, embora a intervenção tenha sido inteiramente inspirada em reminiscências do passado deste lugar, apenas as sólidas paredes de pedra originais prevaleceram.

