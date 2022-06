13 desenhos de entradas que ficarão fabulosas em casas pequenas

Ter uma casa pequena não significa que deve a sua fachada seja descurada de estilo e elegância. Uma fachada bem desenha transmite conforto, modernidade e muito estilo. Com um bom desenho, os materiais e as cores adequadas, pode-se conseguir uma entrada espectacular apesar do seu tamanho reduzido.

No livro de ideias de hoje, temos 10 ideias de que estamos certos que serão uma fonte de inspiração para renovar a sua fachada actual ou para um próximo projecto.

Acompanhe-nos e verá!