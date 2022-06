Closets pequenos

Independentemente do tamanho do closet, há uma regra chave no que aos cabides diz respeito: adquiri-los da mesma cor e formato e virá-los todos para o mesmo lado. Esta simples fórmula melhora, de imediato, o aspecto do seu roupeiro que fica arrumado de forma muito mais ordeira. Para além disso, poupa espaço no seu roupeiro. A título de exemplo: imagine um cabide grande e outro pequeno e depois dois grandes e mais um pequeno. O resultado? Um caos com intervalos incertos, espaços a meio que ficam por preencher e dificuldade em retirar um cabide do meio dos outros.

Pode, como é natural, comprar cabides específicos para determinadas peças, como é o caso dos cabides com molas, com vários níveis ou para gravatas. No entanto, arrume-os todos juntos. Nada de “mixórdias de temáticas”. Se tiver uma peça especial que queira ter do lado de fora do seu closet, aposte num cabide mais especial, forrado a tecido ou numa cor diferente. Mas só nesse caso. Senão, incorre numa contra-ordenação muito grave.