10 vasos para o seu jardim!

Estas próximas duas imagens que se seguem ilustram mesmo dois pequenos grandes detalhes e pequenas grandes ideias DIY – Do it yourself, traduzindo, Faça por si próprio! Desde as cadeiras reaproveitadas, aos vasos com as plantas e as prateleiras simples. Um projecto português do atelier ADORO A MINHA CASA, do qual se pode retirar várias ideias para os mais diversos tipos de jardins, grandes ou pequenos. Os vasos têm outra particularidade muito engraçada para além das suas cores vivas: estão pendurados em pés de mesa velhos de madeira.