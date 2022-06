Casa estreita de 175 m² na Póvoa do Varzim

No interior da habitação houve a intenção de promover o branco, garantindo uma maior reflexão da luz natural e consequentemente uma maior amplitude visual dos espaços.

O piso térreo corresponde à zona social por excelência, fluído na sua circulação, e albergando um espaço para receber as visitas junto à entrada, instalação sanitária, sala de estar e jantar, cozinha com comunicação directa para as salas,lavandaria e espaço multifuncional para albergar um quarto ou apoio às actividades realizadas no exterior.

Este tapete e o amplo sofá conferem imenso conforto ao espaço. Mais uma vez foi utilizada a solução de iluminação de uma calha de luz no tecto.