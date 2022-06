Um projecto Cósmico

Este pátio é um espaço muito marcante desta intervenção, no piso inferior criou-se um corredor envidraçado, e os dois pisos superiores possuem janelas mas num registo que permite maior privacidade. Este vazio é uma peça fundamental na relação que se pretende estabelecer com o espaço urbano de Braga.

No exterior este conjunto de edifícios reveste-se por uma pele de vasos suspensos, distribuídos segundo um padrão ritmado de eixos horizontais com uma iluminação diferenciada, ao centro o pavimento forma alterações de nível dinâmicas em que pequenos pontos de brilho acompanham o desenho das constelações do pavimento, assinalando-se de forma distinta, a estrela polar.

A iluminação tem aqui um papel preponderante, e este pátio tem assim um aspecto cósmico, muito particular.