Decoração fofinha de quarto de bebé

Quando as noites são mais complicadas, sentamo-nos no sofá, à espera que a Rita se acalme. Passamos a mão pela sua testinha tão pequenina. As lágrimas vão caindo, apesar do amor que a envolve. São miminhos, mas nós não resistimos. Quando iniciamos a escolha do mobiliário e da decoração de quarto de bebés foi nossa preocupação envolvê-la num ambiente de paz.

O sofá que também embala é uma delícia. Sentamo-nos. Saem músicas que a envolvem. Por vezes, adormecemos. E é tão bom. O cavalo em madeira também não podia faltar. Estamos ansiosos que suba para cima dele e viaje sem sair do quarto.