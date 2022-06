10 banheiras únicas para banhos relaxantes

No projeto de uma casa de banho há sempre um dilema - banheira ou duche? Quando o espaço é escasso, sem dúvida que o duche é eleito, quando a área é média é a dúvida (será uma questão de gosto pessoal) , mas quando a divisão é grande ponha as duas soluções! Ao menos assim, não há margem para dúvidas e pode desfrutar dos dois, mediante a sua vontade, desejo e tempo do momento.

A verdade é que uma banheira, faz duas coisas – tanto pode tomar um bom banho de imersão, como um duche mais rápido. Além de que, este detalhe não deixa o design da casa de banho despercebido, pelo contrário deixa-a com um requinte sem igual, onde inevitavelmente temos vontade de estar e relaxar, num agradável banho de espuma.

Quanto a nós convidámo-lo a relaxar e ver estas 10 banheiras de design único. Ao vê-las, irá perceber, o poder que as banheiras têm na decoração de uma casa de banho. Inspire-se!