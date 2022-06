Era uma vez… o mobiliário infantil

O mobiliário infantil pode construir-se com pequenos ou grandes pormenores. Independentemente da escolha, o importante é que a criança se sinta bem no seu espaço encantado. Repare como os tijolos na parede funcionam como elementos decorativos, pondo ainda mais em evidência o branco do mobiliário infantil.

A bicicleta que se junta à paródia. A mesa para todos os trabalhos. E as duas camas que se juntam no momento de descansar. Durante as manhãs e tardes de encantar, bem pode ser as casinhas das bonecas ou a garagem dos carros.