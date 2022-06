Uma casa dos tempos modernos: repleta de luz e cor

Quanto a organizacao do espaco podemos afirmar que a exposicao solar foi um criterio preponderante. No piso terreo encontram-se as zonas sociais e no andar superior oas zonas mais intimas como quartos e casas de banho. Os quartos estao orientados para Este, beneficiando do sol matinal. Tambem nesta perspectiva observamos um ritmo muito interessante, gerado sobretudo pelas portadas de madeira que para alem de proteger do sol garantem a privacidade dos moradores.