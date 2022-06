Tapetes modernos, consegue viver sem um?

Pois é… Não estava a contar com mais uma sala de decoração maioritariamente branca pois não? E de um tapete totalmente liso menos ainda! E o que tem a dizer? Que é um bonito exemplo! Há que referir algo muito importante que são as cadeiras verdes e a grande janela com um jardim a perder de vista, porque afinal esta sala não é assim tão branca e tem elementos que lhe dão cor suficiente para que a opção seja um tapete rectangular cinzento, que aparentemente nada tem de muito especial, mas que dentro deste contexto faz mais do que sentido.