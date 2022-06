Ideias irresistíveis para o quarto do seu bebé

Bem sabemos como poderá ser difícil coordenar todas as acções a realizar no quarto do bebé: tentar embalar o berço enquanto fazemos ginástica acrobática para conseguir chegar àquele peluche e coloca-lo perto do bebé, apanhar as toalhitas esquecidas enquanto seguramos as pernas da criança para que não se suje na fralda, etc. Para lhe facilitar o espectáculo, por que não optar por prateleiras embutidas? Poupa espaço e encontra arrumação para todos esses pormenores necessários no dia-a-dia. Para as decorar, escolha um papel de parede a seu gosto e deixe que este fale por si!