10 prateleiras giras que darão um upgrade à sua casa

Todo um livro de ideias dedicado ao tema prateleiras é porque elas não estão para brincar de forma alguma no mundo decorativo! As prateleiras são as queridinhas do momento. São super versáteis, práticas e baratas. Enfim têm todas as vantagens do lado delas. E nós, moradores, gostamos delas, como é claro.

Já viu a forma como elas se encaixam em qualquer lado? Já percebeu que ficam bem em qualquer divisão? E que se adaptam dentro de qualquer estilo?

É verdade, é mesmo incrível.

Quando não sabemos o que colocar ou quando falta aquele je ne sais quoi, sai uma prateleira para a casa 1, para a casa 2, e assim sucessivamente até chegar ao bairro e por aí em diante.

Resumindo: as prateleiras são para usar e abusar na decoração, mas também como armazenamento. Ora veja e perceba o que estamos a dizer…