Vivenda aparentemente discreta, revela beleza ímpar

A par com o cinzento do cimento aparente vemos grandes placas de granito revestindo a casa pelo exterior. Os revestimentos são provavelmente a característica mais marcante desta fachada! Granito, com o seu tom monolítico tão presente nas nossas cidades, resistente e intemporal, reforça a ideia de resistência e defesa. E madeira em abundância, nobre, quente, nos portões, formando um conjunto moderno e minimalista, mas com um toque levemente rústico.

Quem disse que uma casa moderna e mesmo minimalista não pode ser ornamentada com um revestimento lindo?