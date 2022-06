Seis estilos decorativos para o seu escritório

Paredes escuras com tubos e fios expostos, madeira mais escura, revestimentos em pele, candeeiros acobreados, um ou outro elemento vintage, metal – muito metal – e cortiça também. O estilo industrial é um elogio à materialidade, à essência original dos objectos e vai beber inspiração aos anos 70. Vemo-lo, hoje em dia, e de forma repetida, em lofts, edifícios modernos e lojas ao redor de todo o mundo. Pelo seu utilitarismo, é um estilo perfeito para um escritório que se quer funcional, mas com pinta.

Se, porventura, se identifica com esta descrição e quer levar esta linguagem até ao seu escritório, então tome notas: esqueça os acabamentos e deixe as suas paredes como que inacabadas; celebre um estilo de vida económico e prático e descubra acessórios para o seu escritório em antiquários e até oficinas, depois é só repropositar os seus achados; abrace um estilo masculino com cores básicas e sem floreados, no estilo industrial a cor é a cor natural dos objectos e mais nada; ilumine o seu trabalho com um candeeiro em latão ou com um acabamento brilhante e acobreado. Pode ser esse o seu objecto “txa-ran” no espaço.

Tudo a postos para um escritório mais trendy? Olha nós a falar francês.