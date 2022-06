Caminhos únicos para a entrada da sua casa

Sejam elas com degraus mais altos ou mais baixos, com maior profundidade ou mais curtos, com maior ou menor número de degraus, as escadarias são óptimas para terrenos inclinados – principalmente se a inclinação for tal que é impraticável a instalação de uma rampa. Pode fazer a escadaria com ou sem contorno, usando variadíssimos materiais (pedra, madeira, em deck… ), recorrendo ao auxílio de um corrimão ou não ou ainda delimitando-a com flores – a escadaria é sua, logo a escolha também!