120m2 de apartamento moderno e feminino

Começamos com uma imagem no mínimo intrigante. O que vemos é precisamente o principal espaço de distribuição do apartamento ou seja, o corredor. É a partir deste lugar singelo e minimalista que é efectuada toda a distribuição espacial da habitação. As diversas portas que aqui vemos nesta representação fotográfica, permitem aceder às diversas divisões da casa.

Uma pintura conceptual adorna o espaço estando esta suavemente poisada sobre o pavimento em madeira. Este é um detalhe simples mas que ainda assim, faz toda a diferença.