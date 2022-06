12 encantadores jardins de interior para aplicar em sua casa

Sinta-se a entrar num mundo verde sempre que entra em casa. Um lar amigo do ambiente pode começar com pequenos gestos. As possibilidades que lhe deixamos, uma mais elaboradas do que outras, umas mais em conta do que outras, podem começar a ser planeadas já hoje!

Se gosta de meter a mão na terra e de ter plantas e flores no interior de sua casa, veja com atenção todas as dicas que lhe deixamos. Um espaço assim, poderá ser o mais belo cartão de visita da sua habitação.

Confirme com os seus olhos, como pode transformar o seu lar num espaço magnífico e cheio de vida.