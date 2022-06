Decorações em gesso – dê forma a esta ideia

Hoje falamos de gesso.

Calma, não é daquele que se põe para segurar ossos partidos! Ou melhor, é. O material é semelhante, mas esses dificilmente se consideram obras de arte, embora as opiniões possam divergir se se tratar de um ortopedista. No entanto as características que o fazem tão precioso para servir de suporte nesses casos são também o que o tornam num material de criação por excelência.

Extremamente plástico e de secagem bastante rápida, o gesso é um material aglomerante produzido a partir de um mineral abundante na natureza, a gipsita. É conhecido pelo Homem e utilizado como material de construção há milhares de anos. Igualmente há milhares de anos é usado como material de moldagem para decoração, como reboco de paredes ou base para frescos. Foi inclusivamente utilizado na construção das pirâmides do Egipto! Nos nossos dias é muito utilizado para produzir objetos de decoração devido à sua plasticidade, sobretudo objetos de interior.

Em Portugal a nossa designer Iva Viana Atelier de Escultura produz em gesso peças belíssimas de uma qualidade eterna, que faz jus à antiguidade do material que utiliza.

Esculturas, paineis decorativos, molduras… As hipóteses são inúmeras e vai com certeza encontrar uma ideia que se adapta ao estlo da sua casa, ou de uma qualquer divisão da mesma.

Mas temos muito para ver! Acompanhe-nos nesta viagem pelo estilo, veja estes trabalhos notáveis e decore a sua casa usando gesso.