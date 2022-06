Apartamento aconchegante para um jovem casal

Um espaço agradável, luminoso, com alguns detalhes decorativos com grande impacto na imagem deste espaço e na sua vivência diária. São eles por exemplo o bonito tapete, branco com um padrão super original, que se destaca sobre o chão de madeira. As almofadas verdes ou com padrões e os quadros, com apontamentos verdes que contrastam com o branco das paredes e a tonalidade clara do sofá.