9 fotos de uma cozinha extraordinária

Como já deve ter reparado, não faltam armários. Espaço para arrumação é um elemento essencial numa cozinhas, caso contrario sera uma confusão e desarrumação entre louca, utensílios, alimentos, entre outros. E muito importante ter bastante espaço como prateleiras e gavetas, vai ver que será muito mais agradável cozinhar com organização. Repare nos dois candeeiros suspensos no tecto, com um aspecto industrial e que são uma tendência para cozinhas, com cada vez mais adeptos. A luz que proporcionam incide sobre as bancadas o que será importante quando for preciso cozinhar durante a noite.