75 m2 de casa portátil

Construir uma casa, é normalmente um processo que dura vários anos – desde a compra do terreno/lote, escolher os profissionais qualificados com que mais se identifica, começar as obras, comprar materiais, mobiliário e por fim, a decoração. É um processo moroso e pelo qual muitos preferem não ter de passar… A opção mais fácil e pela qual a maioria opta, é a de comprar casa ou apartamento pronto a habitar. Mas se é esquisito e se nenhuma casa até hoje lhe encheu as medidas, talvez hoje seja encontre a opção certa.

Casas modulares ou pré-fabricadas resolvem grande parte do problema: são de rápida construção comparada com os outros tipos e obviamente são muito mais baratas. Já para não falar do estilo..que facilmente se consegue do mais modernos e contemporâneo ao mais tradicional e campestre.

Este tipo de casas permitem que em apenas alguns meses tenha a casa dos seus sonhos pronta. Intrigado? Veja esta casa modular com uns bons 75 m2 dos famosos profissionais Casas Cube!