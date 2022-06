Que tipos e estilos de candeeiros existem?

Na mesa de cabeceira, numa mesa de apoio, num bonito aparador atrás do sofá, na sala, no hall ou no corredor, na cómoda do quarto, no móvel da televisão, na secretária e até no balcão da cozinha ou na casa de banho. As aplicações dos candeeiros de mesa são, como vê, inúmeras e um espaço fica tão mais aconchegado com vários candeeiros deste tipo distribuídos por aqui e por ali também. Uma sala de estar, por exemplo, tem, possivelmente, várias zonas de lugares sentados que carecem da sua própria iluminação. Um sofá ou uma zona de leitura merece uma luz directa que convide a um bom momento de leitura. Já num aparador, pode pôr um par de candeeiros com pés ou abajures que se destaquem no espaço e que se desenhem em altura, dando um aspecto mais elegante. Seja criterioso a escolher o estilo dos candeeiros. Eles não têm - nem devem – ser todos iguais, mas convém uma ligação harmoniosa entre eles para que a sua casa não pareça uma loja de candeeiros.

No quarto, o candeeiro de mesa também é utilizado amiúde, seja na mesa de cabeceira ou na cómoda que fica particularmente requintada com este elemento. No entanto, se o seu quarto for muito estreito, prefira luzes suspensas.

Normalmente, não associamos estes candeeiros a espaços como a cozinha ou a casa de banho, mas não sabemos o que andamos a perder. Um pequeno candeeiro de mesa nestes locais da casa são um pormenor original e muito – muito! – charmoso.