Casa modernista em betão com apenas 95m2!

O edifício foi desenhado com uma forma geométrica possibilitando assim um entendimento moderno e contemporâneo do mesmo. As longas portas de correr possibilitam uma conexão extremamente forte da casa com a maravilhosa paisagem envolvente.

Como já vimos, a habitação foi construída num terreno assumidamente inclinado e com uma altitude significativa. A implantação do edifício procurou respeitar e aproveitar as condições naturais existentes poisando este suavemente sobre o terreno. O objectivo era o de preservar e manter a paisagem original, tal como ela era.