Alojamento de charme para se sentir em casa

Cada vez são mais as famílias cujos membros se encontram distantes no dia a dia e por isso os momentos em que se encontram são sobretudo durante as férias… É a pensar em casos deste tipo que hoje lhe mostramos este ''suite para dez''. Uma residência privada desenvolvida para poder alojar uma família de 10 pessoas. Com muito estilo, a moradia combina conforto semelhante ao dos melhor hotéis ''urban chic'' aliado à flexibilidade de uma casa. Este conceito está ainda aliado à ideia que não faz sentido viajar, percorrer diferentes lugares do mundo e encontrar o mesmo espaço impessoal de um hotel, que em nada nos conecta e em nada nos faz sentir aquele lugar.

Localizado na vibrante cidade de Barcelona, o apartamento conta com espaços amplos. Várias áreas sociais contíguas que comunicam com uma fantástica cozinha. Na zona dedicada aos espaços privados encontram-se três quartos, cada um deles com o seu próprio acesso à casa de banho que é também acedida pelo hall de entrada, um oasis verde no coração desta habitação. Um espaço que concilia opostos como elegância e funcionalidade, interior e exterior por exemplo.

Um dos grandes objectivos é trazer luz onde esta escasseia. Conforto é a palavra de ordem mas há um outro elemento aqui com bastante força, o espaço de armazenamento disponível: amplos quartos de vestir relacionados com a respectiva casa de banho. Poderíamos continuar a explicar estes espaços desenvolvidos pelos arquitectos de interiores EGUE Y SETA mas o melhor será seguir este livro de ideias.