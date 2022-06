Antes e depois – um apartamento renascido em Milão

É sempre com alguma preguiça que conseguimos dar o primeiro passo para iniciar as obras de restauro de uma casa. A sensação de virar tudo do avesso e começar do zero para reinventar o nosso espaço pode originar muitas dores de cabeça. No entanto, por vezes, as mudanças são inevitáveis. Tudo é demasiado antigo e os problemas começam a aparecer: a o sistema eléctrico, a canalização, as janelas, o aquecimento. Começo tudo a deixar de ter piada e a deixar de ser funcional. Está na hora de pôr mãos à obra!

Talvez a restauração total de uma habitação seja muito mais suportável do que apenas remodelar divisão por divisão. O resultado com que sonhamos nunca mais aparece e a vontade de ver tudo de pantanas novamente faz com que queira obras, barulho e sujidade bem longe. O processo assim será mais moroso e árduo mas o resultado final vai conquistá-lo.

Para aqueles que estão a pensar em remodelar ou até estão a meio de um projecto de restauro e não vê a luz ao fundo do túnel mas só andaimes, tijolos e dinheiro a sair do bolso, não desespere: os bons projectos nunca se fizeram da noite para o dia.

Deixamos-lhe uma amostra de um apartamento em Milão que se encontrava em muito mau estado e o qual sofreu uma reviravolta gigante e transformou-se nas imagens que pode ver a seguir.