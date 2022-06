Um pequeno apartamento de 33 metros quadrados

Se acha que a sua casa é pequena é porque nunca viu uma como esta. Esta casa em miniatura conta apenas com 33 metros quadrados ainda que pareça difícil de acreditar. As casas pequenas são complicadas em termos de arrumação e de mobilidade, mas esta é um bom exemplo em como podemos ter um projecto de design com qualidade, económico e ideal para viver no centro de qualquer cidade sem complicações.

Acompanhe cada fotografia, através deste livro de ideias e descubra os pequenos recantos que os decoradores e designers de interiores do gabinete Marmelo desenharam e como conseguiram dar tanto conforto a tão poucos metros quadrados.