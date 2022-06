10 closets modernos e fabulosos!

Ter um closet que partilha o seu espaço com uma casa de banho privada representa a comodidade e funcionalidade elevadas ao máximo.

Nada como sair do banho e entrar directamente no espaço onde todas as suas roupas estão ordenadas, e assim não perdem tanto tempo a escolher o que quer realmente vestir.

Outra das vantagens que oferecem os closets é que, tendo um tamanho considerável, permitem organizar as roupas por cor ou estação, propiciando maior eficiência no dia-a-dia.

Como detalhe final, destaque para os acabamentos do piso e do tecto que combinem na perfeição com o estilo e a funcionalidade desejada.