13 ideias para floreiras de cimento ideais para terraços e pátios

As floreiras e os vasos são, sem sombra de dúvida, muito importantes para a imagem do jardim e qualquer outro espaço exterior. Com eles podemos transformar o espaço e, se devidamente combinados com os restantes elementos, criar ambientes únicos.

Esta floreira simples contém todos os elementos necessários para fazer com que o espaço sobressaia. A variedade de formas nas plantas, os acessórios, a qualidade da iluminação e a escolha do cimento ideal ajudam a realçar a beleza do conjunto e a valorizar ainda mais o espaço exterior.